Haaretz: Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, İsrail ile Libya arasındaki ilişkileri yönetti

İsrail'in Haaretz gazetesi Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin babasının rejimi ile İsrail arasında çeşitli ilişkiler yönettiğini öne sürdü.

Haaretz'de yer alan haber de, "Babası Filistin davasının apaçık destekçisiyken ve Filistinli silahlı grupları para, silah ve eğitimle desteklerken, Seyfülislam daha önce İsraillilerle alenen görüşmüştü." ifadelerine yer verildi.

İsrail ile Libya arasında diplomatik ilişkilerin olmadığına işaret edilen haber de, "Ancak İsrail ve Kaddafi rejimi diplomatik ve insani konularda temas halindeydi." denildi.

Haber de, Seyfülislam'ın, babasının rejimi ile Tel Aviv arasındaki ilişkileri yönettiğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu temaslar, Libya kökenli Yahudi iş adamları aracılığıyla Seyfülislam tarafından yönetildi. Bu iş adamlarından biri de çalışmaları Kanada merkezli olan Walter Arbib'dir."

Gazete, İsrail'in, Akdeniz'deki stratejik coğrafi konumu, Mısır sınırına yakınlığı ve ayrıca İsrail'deki geniş Libya Yahudileri topluluğu ile göç eden Libya Yahudileri üzerindeki etkisi nedeniyle Libya'yla her zaman ilgilendiğine dikkati çekti.

Daha önce Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in de 1 Kasım'da Tel Aviv'e gizli bir ziyarette bulunduğu bildirilmişti.

Yine Haaretz'de yer alan haber de, Saddam Hafter'in bu ziyarette babasının, Libya ile İsrail arasında gelecekte diplomatik ilişkiler kurulması karşılığında İsrail'den askeri ve siyasi yardım talep eden mesajını İsrailli yetkililere ilettiği aktarılmıştı.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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