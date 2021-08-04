Haaretz: İsrail, ABD'den Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelere baskı yapmasını istedi
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Haaretz: İsrail, ABD'den Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelere baskı yapmasını istedi

Haaretz: İsrail, ABD'den Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelere baskı yapmasını istedi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Tel Aviv yönetiminin, ABD'den işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere İsrail Yüksek Mahkemesinin yaptığı teklifi kabul etmeleri için baskı yapmasını istediği bildirildi.

Tel Aviv yönetiminin, ABD'den işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere İsrail Yüksek Mahkemesinin yaptığı teklifi kabul etmeleri için baskı yapmasını istediği bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Yüksek Mahkemenin 2 Ağustos'taki oturumda Filistinli ailelere uzun yıllardır yaşadıkları evlerinde "koruyucu kiracı statüsü" önerdiği hatırlatıldı.

İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden mahkemenin teklifini kabul etmeleri için Filistinli ailelere baskı yapmasını istediği ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin Filistin ailelerin mahkemenin teklifini kabul etmesi halinde Şeyh Cerrah'taki tehcir planı nedeniyle İsrail'e uluslararası kamuoyundan gelen baskının hafifleyeceğini düşündüğü kaydedildi.

Gazetenin haberinde ABD yönetiminin bu talebe ne şekilde cevap verdiğine ilişkin ise bilgi yer almadı.

Öte yandan adı açıklanmayan İsrailli diplomatik kaynak, mahkemenin sunduğu teklifin Filistinli aileler için "iyi" olduğunu iddia ederek, "Şeyh Cerrah sorunu üzerindeki uluslararası baskının Filistin tarafına yönlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bir başka İsrail yetkili ise Beyaz Saray yönetiminin Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması konusunda endişe duyduğunu, ancak kararın mahkemece verileceği için Tel Aviv yönetimine baskı yapmadığı dile getirdi.

Söz konusu teklife göre, "koruyucu kiracı statüsü" verilmesi öngörülen Filistinli aileler, Nahalat Shimon isimli Yahudi yerleşimci derneğine kira ödeyecek ve "gelecek yıllarda" evlerinden tehcir edilmeyecek.

Filistinli aileler, uzun yıllardır yaşadıkları evlerin inşa edildiği arsanın "Yahudi yerleşimcilere ait olduğunu" kabul etmek anlamına gelen teklifi reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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