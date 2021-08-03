Haaretz gazetesi: İsrail ordusu Gazze saldırılarında 6 sivilin öldüğü olayı gizledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haaretz gazetesi: İsrail ordusu Gazze saldırılarında 6 sivilin öldüğü olayı gizledi

Haaretz gazetesi: İsrail ordusu Gazze saldırılarında 6 sivilin öldüğü olayı gizledi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail ordusunun mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında 6 sivilin öldüğü bir olayı gizlediği belirtildi.

İsrail ordusunun mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında 6 sivilin öldüğü bir olayı gizlediği belirtildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, "Mayıs ayındaki Surların Muhafızı Operasyonu sırasında İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında öldürülenlerin hepsi İsrail'in açıkladığı gibi sivil savaşçı değildi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun, 13 Mayıs'ta gerçekleşen olayda bombalı saldırı planlanmasına rağmen öncesinde bölge sakinlerine "evlerini tahliye etmeleri" yönünde bir uyarı yapmadığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde gerçekleşen olayda, 3'ü kadın, 2'si çocuk ve biri erkek olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Söz konusu olayın ordu tarafından soruşturulduğu ancak kamuoyuna açıklanmadığı belirtilirken, soruşturma sonucunda birkaç düşük rütbeli askerin açığa alındığı fakat daha sonra görevlerine geri döndükleri kaydedildi.

Yüksek rütbeli bir subayın farklı bir tabura nakledildiği ve rütbeli hiçbir subayın cezalandırılmadığı bilgisi verildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattığını bildirmişti.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Muslera Can Bartu Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Haaretz gazetesi: İsrail ordusu Gazze saldırılarında 6 sivilin öldüğü olayı gizledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 00:04:59. #1.16#

title