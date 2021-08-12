Haaretz: ABD'li yetkililer İran'ın nükleer anlaşmaya dönme ihtimalinin çok düşük olduğuna inanıyor
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Haaretz: ABD'li yetkililer İran'ın nükleer anlaşmaya dönme ihtimalinin çok düşük olduğuna inanıyor

Haaretz: ABD'li yetkililer İran'ın nükleer anlaşmaya dönme ihtimalinin çok düşük olduğuna inanıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

ABD'li yetkililerin İran yönetiminin nükleer anlaşmaya dönme ihtimalinin çok zayıf olduğuna inandıkları bildirildi.

ABD'li yetkililerin İran yönetiminin nükleer anlaşmaya dönme ihtimalinin çok zayıf olduğuna inandıkları bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün dün İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Adları belirtilmeyen İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, ziyaret sırasında Burns'e eşlik eden ABD'li yetkililerin İsrailli mevkidaşlarına, "İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesi için yapılan görüşmelerin meyve vermesini beklemediklerini" açıkladığı ifade edildi.

İsrailli yetkililerin İran'da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna muhafazakar İbrahim Reisi'nin oturması nedeniyle Tahran yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmesinin ihtimal dahilinde olmadığını düşündükleri kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrailli yetkililerin İran'a karşı askeri tehdit sergileme konusunda Washington'dan Tel Aviv'in yanında yer almasını istediği ancak ABD yönetiminin şu an için buna yanaşmadığına işaret edildi.

CIA Direktörü Burns, dün İsrail ziyareti kapsamında Başbakan Naftali Bennett ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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