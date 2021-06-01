H10N3 kuş gribi nedir? Kuş gribi etkeni nedir? Kuş gribi öldürücü müdür?

Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletinden gelen son dakika haberi sonrası H10N3 kuş gribi nedir? Kuş gribi nedir? Kuş gribi öldürücü mü? gibi soruların yanıtları araştırıldı.

NHC, H10N3 ile enfekte olan başka hiçbir insan enfeksiyonu vakasının daha önce küresel olarak bildirilmediğini aktardı. Bu nedenle H10N3 kuş gribi nedir? sorusu da gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Kuş gribi (Avian İnfluenza, Tavuk Vebası, Pestis Avium, Bird Flu, Avian Flu). Virüs, kaynaklı ölümcül bir hayvan hastalığıdır. Virüsün H5N1 adındaki türevi insanları da öldürebilir.

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları başlangıç belirtileridir. Akciğerde ağrı görülür. Bunun sonucunda zatürre, solunum sıkıntısı ve ölüme kadar giden bir takım tablolar oluşabilir. Belirtiler hastalıkla temastan 2-3 saat ila 3-4 gün içinde kendini gösterir. Ancak, 7-10 günlük kontrol daha doğru olur. Hücrelere yeterli oksijen gitmediği için vücut morarmaya başlar. Bu yüzden Endonezyalılar kuş gribine "mavi ölüm" diyor.

KUŞ GRİBİ ETKENİ NEDİR?

Kuş gribi bulaşıcı bir hayvan hastalığıdır. Hastalık en çok kanatlı hayvanlarda ve daha az olarak ta domuzlarda görülmektedir. Hastalığın etkeni olan mikroorganizma grip virüsleri ailesindendir. Şu anda dünyada salgın oluşturma eğilimi olan kuş gribi virüsü, yine bu aileden olan H5N1 virüsüdür.

H10N3 KUŞ GRİBİ ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Çin'de 2016-17 yılları arasında 300 kişinin ölümüne yol açan H7N9 kuş gribi salgınından beri kuş gribinin insanlar arasında yayılmasına rastlanmamıştı.

Çin'in Jiangsu eyaletinde hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki bir adama H10N3 kuş gribi tanısı kondu. Söz konusu hastanın H10N3 türü ile enfekte olan ilk insan olduğu belirtildi.

Korona virüsün çıkış noktası Çin'de bu kez de ilk kez bir insanda Kuş gribinin H10N3 türü tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde 41 yaşındaki bir adamda kuş gribinin H10N3 türü ile enfekte olduğu bildirildi. Söz konusu vakanın, "ilk insan enfeksiyonu" olduğu ifade edildi. Zhenjiang kentinde yaşayan hastanın ateş ve diğer semptomlar ile 28 Nisan'da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Hastaya 28 Mayıs'ta H10N3 kuş gribi virüsü teşhisi konulduğu ifade edilirken, virüsün nasıl bulaştığına dair ayrıntı verilmedi. Başka vaka da açıklanmadı.