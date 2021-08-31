Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 7,82, yıllık yüzde 37,99 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 7,82, yıllık yüzde 37,99 yükseldi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 7,82, yıllık yüzde 37,99 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,82, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 30,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 24,54 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 39,31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 30,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,39, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 164,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,2, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 28,16 arttı.

Aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 51,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,72, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 8,13 artış görüldü.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış yüzde 6,15 ile telekomünikasyon hizmetlerinde oldu. Bunu büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 7,26 ile yayımcılık hizmetleri de yüzde 11,69 ile takip etti.

Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 164,78, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 102,01, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 69,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

H-ÜFE'ye göre aylık 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 28,29, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 7,64, bilgi hizmetlerinde yüzde 0,61 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 51,10, konaklama hizmetleri yüzde 19,78, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 14,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı