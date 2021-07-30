H-ÜFE aylık yüzde 6,61 arttı
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H-ÜFE aylık yüzde 6,61 arttı

H-ÜFE aylık yüzde 6,61 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,61 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,61 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,40 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 37,79 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 37,79, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 34,58, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 10,46, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 98,73, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 20,60, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,91 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 4,21 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8,00, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,60, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 61,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,06, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,51 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 1,72, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 8,89, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetlerinde yüzde 9,13 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 99,15, gayrimenkul hizmetleri yüzde 98,73, konaklama hizmetleri yüzde 67,49 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 23 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 4 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetlerinde yüzde 3,77, istihdam hizmetlerinde yüzde 3,69, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 2,51 azalış gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 61,82, konaklama hizmetleri yüzde 18,12, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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