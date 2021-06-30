Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 3,18 arttı
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 3,18 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 3,18 arttı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 28,55 yükseldi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 28,55 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,18, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,33 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 36,99, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,99, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,26, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 20,08, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 29,92 arttı.

Aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,5, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,45, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,63, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,39, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5,43 artış, gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 12,75 azalış görüldü.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış yüzde 3,48 ile telekomünikasyon hizmetlerinde görüldü. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,26, sinema filmi, video, televizyon programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde yüzde 9,24 artış gerçekleşti. Buna karşılık, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 84,81, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 63,26, konaklama hizmetleri yüzde 62,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden aylık en fazla azalış yüzde 12,75 ile gayrimenkul hizmetlerinde görüldü. Yayımcılık hizmetlerinde yüzde 0,52, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 0,04 azalış yaşandı. Konaklama hizmetleri yüzde 12,33, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri yüzde 10,53, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri ve idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetleri yüzde 5,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 3,18 arttı - Haberler Ekonomi
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