H.Murat Kahya; "Modern yönetim sürekli başarıyı getirdi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

H.Murat Kahya; "Modern yönetim sürekli başarıyı getirdi"

H.Murat Kahya; 'Modern yönetim sürekli başarıyı getirdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2001 yılında Eskişehir'de kurulan ve kademeli olarak otomotiv, turizm ve inşaat gibi yüksek efor isteyen sektörlerde faaliyetlerine devam eden Atabir Şirketler Grubu, konusunda uzman sektör profesyonellerinden oluşan çözüm odaklı ekipleriyle yüksek kalitede müşteri memnuniyetini karşılamaya...

2001 yılında Eskişehir'de kurulan ve kademeli olarak otomotiv, turizm ve inşaat gibi yüksek efor isteyen sektörlerde faaliyetlerine devam eden Atabir Şirketler Grubu, konusunda uzman sektör profesyonellerinden oluşan çözüm odaklı ekipleriyle yüksek kalitede müşteri memnuniyetini karşılamaya devam ediyor.

Modern zamanın tüm gelişmelerini yakından takip eden ve teknolojik yatırımlarını gerçekleştirerek Atabir Şirketler Grubu'na çağdaş yönetim anlayışını tüm birimlerinde hayata geçiren Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Murat Kahya, yüksek kalitenin standart hale gelmesi için yapılan yatırımlara karşılık alabildikleri için gurur duyduklarını belirtti.

Uzun vadeli ve kaliteli değer üretmeyi vizyon olarak belirlediklerini dile getiren H.Murat Kahya, global ölçekte gerçekleşen pandemi sürecine rağmen şirket olarak prensiplerinden ödün vermeden ülke ve sektör ekonomisine katkı sağlayabilmenin önemli bir nitelik olduğunun altını çizerken, bu başarıya katkılarından dolayı tüm çalışanlarına ve paydaşlarına şükran duyduğunu dile getirdi.

Eskişehir'de kısıtlı kalmayarak İzmir, Antalya, Afyon ve Kütahya'da özellikle inşaat sektöründe proje üretmeye ve uygulayarak hayata geçirmeye devam eden şirket, benzersiz tasarımlar ve modern teknolojiyi bir araya getirirken 25 yılı aşan deneyimlerinden faydalandığını da açıkça belirtiyor.

Geniş spektrumlu projelerin planlanmasında her geçen gün daha güçlü refleksler gösterdiklerini belirten Murat Kahya; Dora City, Triocenter, Soho Business Center ve NovaCity gibi herkes tarafından bilinen projelerle birlikte yürüttükleri özel tasarım işlerde başarıya ulaşabilmenin yüksek efor ve istikrarlı bir sürece koşulsuz sadakatten geçtiğini söyledi. Kahya aynı zamanda, bu prensibi inşaat sektörünün yanı sıra faaliyet gösterdikleri uluslar arası hava taşımacılığı, turizm sektörü, gıda ve gayrimenkul sektörlerinde de şiar edinerek çalışmalarına devam ederken ülke ekonomisine katma değer üretmeye devam edeceklerinin de altını çizmeyi ihmal etmedi.

Türk Ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe, yeniliğin ve sürekliliğin bir simgesi olmak için çalışmalarına devam eden Atabir Şirketler Grubu aynı zamanda sürdürülebilir ekonomi modellerine tam uyumlu projelerinin sayılarını arttırabilmek için yurt içi ve yurt dışı danışmanlarının da katkılarıyla yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. - İSTANBUL

H.Murat Kahya; 'Modern yönetim sürekli başarıyı getirdi'
H.Murat Kahya; 'Modern yönetim sürekli başarıyı getirdi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Burak Deniz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: H.Murat Kahya; "Modern yönetim sürekli başarıyı getirdi" - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:02:25. #1.14#

title