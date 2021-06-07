H.M.S. Majestıc Batığının Dalış Turizmine Açılması Projesi'nde Sona Gelindi
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H.M.S. Majestıc Batığının Dalış Turizmine Açılması Projesi'nde Sona Gelindi

H.M.S. Majestıc Batığının Dalış Turizmine Açılması Projesi'nde Sona Gelindi
Habermetre - Haberler | Toplum

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) arasında 01 Ekim 2019 tarihinde imzalanan H. M. S. Majestic Batığının Dalış Turizmine Açılması Projesi kapsamındaki çalışmalarda sona gelindi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) arasında 01 Ekim 2019 tarihinde imzalanan H. M. S. Majestic Batığının Dalış Turizmine Açılması Projesi kapsamındaki çalışmalarda sona gelindi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) desteği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın (ÇATAB) yürütücülüğü ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) danışmanlığında TÜBİTAK MAM ÇTÜE, Birinci Dünya Savaşında Çanakkale'de batırılan tüm gemilerin sualtında mevcut konumlarının tespitine, kimliklendirilmesine ve batık envanteri oluşturulmasına geliştirmiş olduğu sistemler ile katkı sağlıyor.

Proje kapsamında tanımlı olan çalışma alanımızda bulunan, Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan tüm gemilerin sualtında mevcut konumlarının tespit edilmesi ve bir batık envanteri oluşturulması projenin amaçları arasında yer alıyor.

Batıkların dalış turizmine açılması planlanan proje kapsamında, H. M. S. Majestic batığı özelinde bir takım çalışmalar yapıldı. Batığın sualtında belgeleme çalışmaları tamamlanarak, turizme açılması ile hizmete girecek olan ve şu anda üretim aşamasında olan "Dalgıç İzleme Sistemi" TÜBİTAK MAM ÇTÜE tarafından tasarlandı. Bu sistem ile H. M. S. Majestic gemisine dalan dalgıçlar müşteri kurum tarafından bilgisayar ortamında yakın gerçek zamanlı olarak izlenebilecek. Ayrıca, batık bölgesinden canlı görüntü aktarımı yapabilecek olan sualtı kamerası da batık bölgesine yerleştirilecektir.

Proje danışmanı olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nden Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Dr. Evren Türkmenoğlu ve ekibi, başta H. M. S. Majestic ve tespit edilen tüm batıklar üzerinde arkeolojik araştırmalara devam ediyor.

Projenin tamamlanması ile ilk kez Çanakkale Savaşı'nda batan bir gemi (H. M. S. Majestic) sualtında dalgıçların ziyaretine açılmış olacaktır.

Kaynak: Habermetre

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H.M.S. Majestıc Batığının Dalış Turizmine Açılması Projesi'nde Sona Gelindi - Haberler
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