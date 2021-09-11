H Kitap ve Kahve, İstanbul'dan sonra Ankara'daki okurlarla buluşmaya hazırlanıyor - Haberler
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H Kitap ve Kahve, İstanbul'dan sonra Ankara'daki okurlarla buluşmaya hazırlanıyor

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
H Kitap ve Kahve, İstanbul'dan sonra Ankara'daki okurlarla buluşmaya hazırlanıyor

"Sevgi ve bilgiyle varlığın kalbine" mottosuyla 2008'de Üsküdar'da yayın hayatına başlayan H Kitap ve Kahve, Ankara'da da kitapseverlere hizmet verecek.

"Sevgi ve bilgiyle varlığın kalbine" mottosuyla 2008'de Üsküdar'da yayın hayatına başlayan H Kitap ve Kahve, Ankara'da da kitapseverlere hizmet verecek.

Sunacağı Anadolu mutfağından ikramların yanı sıra 700 farklı yayınevinden 15 bin farklı kitabı okurlarla buluşturacak H Kitap ve Kahve Ankara, açılış için hazırlıklarına devam ediyor.

Çocuklar ve yetişkinler için atölyeleri, okur-yazar buluşmaları, seminer ve söyleşileri, farklı dallardaki kurslarıyla kültür merkezi olmayı hedefleyen mekan, çocuklar için dramadan masal anlatımına, felsefeden akıl oyunlarına, robotik kodlama atölyelerine kadar birçok farklı alandan uzman ve eğitimcileri ailelerle bir araya getirecek.

Yayınevi bünyesinde ayrıca imza günleri, okur-yazar buluşmaları, söyleşiler, seminerler ve etkinlikler, Ankaralıların beğenisine sunulacak.

Resmi açılışı 25 Eylül'de yapılacak H Kitap ve Kahve Ankara'ya, 18 Eylül'de "Gönül Dağı" dizisinin hikayesini kaleme alan Mustafa Çiftçi, imza ve söyleşi etkinliğiyle konuk olacak.

Çocuk kitabı yazarı, editör ve öğretmen Tuğba Coşkuner ise 26 Ekim'de H Kitap ve Kahve Ankara'da okurlarıyla buluşacak.

H Kitap ve Kahve, İstanbul'dan sonra Ankara'daki okurlarla buluşmaya hazırlanıyor

H Kitap ve Kahve, İstanbul'dan sonra Ankara'daki okurlarla buluşmaya hazırlanıyor

H Kitap ve Kahve, İstanbul'dan sonra Ankara'daki okurlarla buluşmaya hazırlanıyor

H Kitap ve Kahve, İstanbul'dan sonra Ankara'daki okurlarla buluşmaya hazırlanıyor

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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