GZT Giresunsporlu Traore ve Doukara'ya milli davet
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, futbolcular Hamidou Traore ve Souleymane Doukara'nın ülkelerinin milli takımlarına davet edildikleri bildirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, futbolcular Hamidou Traore ve Souleymane Doukara'nın ülkelerinin milli takımlarına davet edildikleri bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kamerun'da 9 Ocak-6 Şubat'ta yapılacak 33. Afrika Uluslar Kupası maçları için Hamidou Traore'nin Mali, Souleymane Doukara'nın ise Moritanya'nın milli takım kadrosunda mücadele edeceği belirtildi.
Açıklamada, iki oyuncuya da başarı dilendi.
AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri
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