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GZT Giresunsporlu futbolcular Champness ve Aziz Eraltay'a milli davet

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
GZT Giresunsporlu futbolcular Champness ve Aziz Eraltay'a milli davet

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, futbolcular Joseph William Champness ve Aziz Eraltay'ın ülkelerinin milli takımlarına davet edildiği bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, futbolcular Joseph William Champness ve Aziz Eraltay'ın ülkelerinin milli takımlarına davet edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Champness'in Yeni Zelanda'nın uluslararası hazırlık maçları, Aziz Eraltay'ın da Avustralya'nın Dünya Kupası eleme müsabakaları maçları için ülkelerinin milli takımlarına çağrıldıkları belirtildi.

İki oyuncunun da 4-12 Ekim tarihleri arasında ülkelerinin milli takım kamplarında bulunacakları ifade edildi.

Bu arada, antrenmanda sakatlanan Erol Can Akdağ'ın yapılan ilk kontrollerinde sol kasığında kanama ve ödem tespit edildiği, tedavisine başlanılan oyuncunun Göztepe maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri
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Haber: GZT Giresunsporlu futbolcular Champness ve Aziz Eraltay'a milli davet - Haberler Spor
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