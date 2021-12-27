GZT Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunu hedefliyor - Haberler Spor
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GZT Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunu hedefliyor

GZT Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunu hedefliyor
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, rakipleri önünde kazanarak son 16 turuna yükselmek istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, rakipleri önünde kazanarak son 16 turuna yükselmek istediklerini söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk devresinin sona ermesiyle Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandıklarını ve yarın Fraport TAV Antalyaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını dile getirdi.

Sahadan galip ayrılarak son 16 turuna yükselmeyi hedeflediklerini aktaran Akgün, "Bunu başaracağımıza inancımız tam. Ligde olduğu gibi kupada da başarılı sonuçlara imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri

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