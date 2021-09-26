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SPOR GZT Giresunspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor maçının ardındanHakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- Süper Lig'in 7'nci haftasında 1-1 berabere biten GZT Giresunspor- Yukatel Kayserispor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri, açıklamalarda bulundu.

SPOR GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- Süper Lig'in 7'nci haftasında 1-1 berabere biten GZT Giresunspor- Yukatel Kayserispor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri, açıklamalarda bulundu.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçta çok istekli ve arzulu oynamalarına rağmen skoru sonuca yansıtamadıklarını ifade ederek, galip gelemedikleri için oyuncularının emeğine üzüldüğünü söyledi. Keleş, 3 puana çok ihtiyaçları olduğunu ve bunu düşünerek maça çıktıklarını belirterek, 'Oyun olarak bir takım bu kadar net pozisyonlar üretebiliyor, 5-6 tane net pozisyonlara giriyor, VAR'dan dönen bir golümüz var. Oyuncular müthiş bir emek sarf ettiler onlara teşekkür ediyorum. Söyleyecek sözde bulamıyorum. Moral açısından 3 puana ihtiyacımız vardı ama oyun olarak zirve yaptık ama gene 3 puanı alamadık. Rakibimize fazla pozisyon vermedik, bir iki tane şut haricinde. Duran toptan yediğimiz golle geriye düşmemize rağmen arzu, istek, coşkulu oynadık ama yine sonuca yansıtamadık, söyleyecek fazla bir şeyim yok' dedi.

"ŞANSIZLIĞIN OLDUĞUNA YÜZDE YÜZ EMİNİM"

Oyuncuların çok emek sarfettiklerini ama sonuca yansıtamadıklarını dile getiren Keleş, 'Bugünden sonra şanssızlığın olduğuna yüzde yüz eminim. Futbolun çok şans oranı olduğunu düşünmem çok azdır ama bugünden itibaren bu kadar da gol kaçmaz dedirtecek şekilde oldu. Çözeceğiz diye düşünüyorum, iyi bir takım kurduk yani günden güne oturdu. Güzel de bir oyun var üzülüyorum oyuncuların emeğine, bu kadar emek sarfediyorlar ama sonuca yansıtamıyorlar inşallah düzelir' diye konuştu.

KARAMAN: BU TÜR MAÇLARDAN DERS ALMAMIZ GEREKİYOR

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise 'Rakibin ligdeki sıralaması bizim de farklı bir skorla galip geldiğimiz maçtan sonra buradaki karşılaşma zihinsel anlamda zor bir karşılaşmaydı' diyerek, şunları kaydetti: 'Çünkü Giresunspor bundan önceki oynadığı maçlarda da vermiş olduğu mücadelenin karşılığını alamamış. Bütün bunları düşündüğümüzde zor bir karşılaşma olacağını hakeminde yönetim özelliklerini bildiğimiz için dikkatli olmamız gereken bir müsabakaydı. Golü bulduk ama golden sonra hakeme yapmış olduğumuz iki pozisyondaki itiraz hemen ardından taç atışından golü yemiş olduk. Bu konuda skoru o noktada orada koruyabilsek ilerleyen dakikalarda daha farklı bir durum olacak. Giresunspor'un golü bulması onların motivasyonunu yükseltip daha tempolu oynamaya yönlendirdi. İkinci yarı karşılıklı ataklar var. Biz Uğur hamlesiyle rakibimizin ikinci yarıya iyi başladığı oyunu kestik. Özellikle Fernandez'in kullandığı iki yan top var. Böyle maçlara bu tür pozisyonları değerlendirmek gerekiyor. Rakibimizin de pozisyonları oldu. Dolayısıyla (Hatayspor, Galatasaray ve Giresunspor) zor maçlardan 4 puan alarak çıktık. Bizimle birlikte 5 maçta 11 puan alan bir takım var. Bu istatistiği devam ettirdiğimiz takdirde iyi şeyle görebiliriz ama oynadığımız bu tür maçlardan da ders almamız gerekiyor. Giresunspor'a başarılar diliyorum.?

SPOR GZT Giresunspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

SPOR GZT Giresunspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

SPOR GZT Giresunspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

SPOR GZT Giresunspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
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Haber: SPOR GZT Giresunspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Haberler
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