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GZT Giresunspor yönetimi bilet fiyatlarında indirim yaptı

GZT Giresunspor yönetimi bilet fiyatlarında indirim yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, yönetim kurulu kararıyla bilet fiyatlarında indirime gidildi.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, yönetim kurulu kararıyla bilet fiyatlarında indirime gidildi.

Yeşil beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Değerli Giresunsporlular, takımımızın son haftalarda aldığı iyi sonuç ve iyi futbolun devam etmesinde en büyük pay sahibi olan, takımımızın olmazsa olmazı tüm taraftarlarımızı cuma günü saat 20: 00'da oynanacak Altay karşılaşmasına bekliyoruz. Başkanımız Hakan Karaahmet ve yönetim kurulumuzun kararıyla bilet fiyatlarında büyük bir indirime giderek, kale arkalarını 10, maratonu ise 20 TL şeklinde belirledik" ifadelerine yer verildi. - GİRESUN

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