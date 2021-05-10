GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan: "44 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüştü"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan: "44 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüştü"

GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan: '44 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüştü'
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in normal sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e doğrudan yükselme hakkı elde eden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, 44 yıllık hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, "Tüm Giresunlular olarak bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

TFF 1. Lig'in normal sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e doğrudan yükselme hakkı elde eden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, 44 yıllık hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, "Tüm Giresunlular olarak bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Ayhan, AA muhabirine, dün akşam sezonun maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ettiklerini ve ligi 70 puanla ikinci sırada tamamladıklarını anımsattı.

Ayhan, 34 haftalık zorlu sürecin sonunda Süper Lig hedeflerine ulaştıklarını belirterek, bu başarıyı yurt içi ve yurt dışında yaşayan Giresunlulara armağan ettiklerini söyledi.

Verdikleri mücadeleyle bir üst lige yükselmeyi hak ettiklerini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncularımız bu başarıya inanmıştı. Hiç de kolay olmadı. Son ana kadar mücadele ettik. Ama Allah'a şükürler olsun ki hedefimize ulaştık, verdiğimiz mücadelenin karşılığını aldık. Giresunspor olarak bu sonucu hak ettik. 44 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüştü. Tüm Giresunlular olarak bunun mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

Ercan Ayhan, gelecek sezonlarda daha başarılı sonuçlara imza atarak Giresunlulara daha büyük mutluluklar yaşatmayı istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Cem Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Diego Ozan Tufan Gökhan Töre Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan: "44 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüştü" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:10:02. #1.16#

title