GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışan yeşil-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.
Akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra güçlendirme, pas ve taktik çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer