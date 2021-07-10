GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti

GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, Erzurum'daki kampının 10. gününü salon ve sahada yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, Erzurum'daki kampının 10. gününü salon ve sahada yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde kampta bulunan Karadeniz ekibinde futbolcular, güne salonda yaptıkları kuvvet antrenmanı ile başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışan yeşil-beyazlı oyuncular, öğleden sonra ise sahada ter döktü.

Buradaki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pas ve taktik çalışmanın ardından küçük sahada çift kale maç yaptı.

Erzurum kampı 23 Temmuz'da sona erecek Giresunspor, antrenmanlarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu
Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Sertab Erener Zeynep Bastık
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 21:50:35. #1.16#

title