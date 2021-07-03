GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve taktik çalıştı. İdman, küçük sahada çift kale maçla tamamlandı.

GZT Giresunspor'un Erzurum kampı, 23 Temmuz'da sona erecek.

GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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