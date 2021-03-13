GZT Giresunspor üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı
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GZT Giresunspor üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı

13.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:37
GZT Giresunspor üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor, üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor, üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Ligde 12 hafta üst üste kazanarak önemli bir başarı yakalayan Karadeniz temsilcisi, son üç haftada tam tersi bir performans sergiledi. 24. haftada Altay'a evinde 2-1 kaybeden yeşil-beyazlı takımın serisi bu maçla sona erdi.

GZT Giresunspor, bu maçın ardından deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1, dün de sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Üst üste kazandığı 12 karşılaşmada sadece Bursaspor'dan 1 penaltı golü yiyen GZT Giresunspor, son üç maçta ise kalesinde 6 gol gördü. Yeşil-beyazlılar ligde ilk kez art arda 9 puan kaybetti.

Son üç haftada 9 puan kaybetmesine rağmen maç fazlasıyla ikinci sıradaki Samsunspor'un 3 puan önünde olan GZT Giresunspor, kaybettiği puanlarla da liderlik kredisini tüketti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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