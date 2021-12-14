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GZT Giresunspor telafi peşinde

GZT Giresunspor telafi peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Çoban, Adana Demirspor deplasmanında 3 maçlık galibiyet serisini devam ettiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

ADANA (İHA) - GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Çoban, Adana Demirspor deplasmanında 3 maçlık galibiyet serisini devam ettiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Adana'da hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını ifade eden Çoban, yaptığı açıklamada "Geçen sezon Süper Lig'e yükselen iki takımı karşı karşıya getiren maçta, Adana Demirspor'a deplasmanda 1-0 yenildik. Adana'da iyi bir oyun ortaya koyduk ancak yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Maçın uzatma dakikalarında yediğimiz çok talihsiz bir golle de rakibimize mağlup olduk. Adana'da aldığımız şanssız yenilgi ile 3 maçlık galibiyet serimiz bittiği için üzgünüz. Şimdi önümüzde Altay karşılaşması var. Bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Cuma akşamı kendi sahamızda ve seyircimiz önünde oynayacağımız bu zorlu 90 dakikayı taraftarlarımızın da desteğiyle kazanıp hem Adana'da kaybettiğimiz puanları telafi etmek hem de yeni bir çıkış başlatmak istiyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

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