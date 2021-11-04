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GZT Giresunspor Sivas yolcusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
GZT Giresunspor Sivas yolcusu

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, 12. Hafta mücadelesinde cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın Giresun'daki hazırlıklarını tamamladı.

GİRESUN (İHA) - Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, 12. Hafta mücadelesinde cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın Giresun'daki hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan idmanın ardından Çotanaklar, takım otobüsüyle tesislerden ayrılıp Sivas'a hareket etti.

Dereli üzerinden Sivas'a giden Giresunspor kafilesini Dereli Kaymakamı Okan Yenidünya ve Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu ilçeye girişlerinde çiçeklerle karşıladı. Kafileyi bir süre ilçede ağırlayan Yenidünya ve Şenlikoğlu, Giresunspor'a başarılar diledi.

Yeşil Beyazlılar, yarın Sivas'ta gerçekleştirecekleri son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayıp konakladığı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. - GİRESUN

GZT Giresunspor Sivas yolcusu

GZT Giresunspor Sivas yolcusu

GZT Giresunspor Sivas yolcusu

GZT Giresunspor Sivas yolcusu

GZT Giresunspor Sivas yolcusu

GZT Giresunspor Sivas yolcusu

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