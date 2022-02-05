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GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Giresunspor'umuz Fenerbahçe Spor Kulübünden orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Haber

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