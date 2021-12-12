SPOR Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçının ardından

ADANA (DHA) - Yusuf KANTARLI/ ADANA (DHA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, GZT Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Son dakikalarda gelen bir golle kazanacağımızı biliyordum. Nitekim böyle oldu ve galip geldik' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı GZT Giresunspor'u 90+3'üncü dakikada Stambouli'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmayı değerlendirdi.

MONTELLA: FORMDA OLAN BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK

Montella, bekledikleri bir oyunla galip geldiklerini belirterek, 'Maç, tam da hazırlandığımız gibi gerçekleşti. Giresunspor'un son 10 maçına baktığımızda, çok formda olan bir takıma karşı oynadık. Rakibini bozan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Takımım, ikinci yarının başındaki küçük bir bölüm haricinde konsantrasyonunu hiç kaybetmedi. Son dakikalarda gelen bir golle kazanacağımızı biliyordum. Bunu oyuncularıma da söylemiştim. Nitekim böyle de oldu ve galip geldik' ifadelerini kullandı.

HAKAN KELEŞ: ÖNE GEÇSEYDİK, HER ŞEY ÇOK FARKLI OLABİLİRDİ

Keleş, öne geçebilecekleri pozisyonları bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirterek, 'Öne geçseydik, her şey çok farklı olabilirdi. Kötü zemine rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum. Saha, oyunumuzu etkiledi ama oyuncularım mücadele gösterdiler. Kazanmak istedik. Son dakikalarda yediğimiz golle Adana'dan mağlup ayrıldık. Önümüzde Altay maçımız var. Ona hazırlanacağız' diye konuştu.