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GZT Giresunspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
GZT Giresunspor maçının ardından

Süper Lig'in 8'inci haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 8'inci haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Göztepe'yi Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 yenerek bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetini alan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, çok mutlu olduklarını söyledi. Maçı değerlendiren Keleş, "İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdi oyuncularımız. Önceki haftalarda oyunu oturtmuştuk. Girdiğimiz pozisyonlar var, daha farklı da kazanabilirdik. Milli ara var, onu değerlendireceğiz. Bu galibiyetle birlikte çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

EL MAESTRO: ŞU ANKİ DURUMUMUZDA OLMAYACAK ŞEYLER YAŞANIYOR

Göztepe'nin Sırp çalıştırıcısı Nestor El Maestro ise büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Maestro, "Şu anki durumumuzda olmayacak şeyler yaşanıyor. Maça iyi başladık, ikinci yarıda da iyi bir oyun ortaya koyduk. Penaltı kaçtı ve yenildik" diye konuştu.

"Radikal kararlar alınacak mı?" sorusunu yanıtlayan 38 yaşındaki teknik adam, "Öncelikle radikal kelimesini kullanmayı sevmiyorum, göreceli bir kavram. Bu süreçte son maçı değil diğer maçlarımızı da gözetmeliyiz. Sadece benim geçirdiğim 20 günü değil bundan önceki dönemi de görmem gerekiyor. Her maç gol yiyoruz, gol atamıyoruz. Mutlaka büyük değişiklikler yapacağım ama buna radikal diyemem" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri
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