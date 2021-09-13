SPOR Aytemiz Alanyaspor ? GZT Giresunspor maçının ardından - Haberler
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SPOR Aytemiz Alanyaspor ? GZT Giresunspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Aytemiz Alanyaspor ? GZT Giresunspor maçının ardındanEngin ANAK- Ceren ŞAHİN/ALANYA (Antalya), (DHA)- Süper Lig'in 4'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile GZT Giresunspor karşılaştı.

SPOR Aytemiz Alanyaspor? GZT Giresunspor maçının ardından

Engin ANAK- Ceren ŞAHİN/ALANYA (Antalya), (DHA)- Süper Lig'in 4'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile GZT Giresunspor karşılaştı. Ev sahibi Alanyaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

KORKMAZ: BÖYLE BİR PSİKOLOJİDE KAZANMAK ÇOK DEĞERLİ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takıma katılalı kısa bir zaman olduğuna vurgu yaparken, 'Geleli daha 1 hafta oldu. Milli takımdan gelen oyuncularla iki, üç gün çalıştık. Sistemi değiştirdik. Artı son 2 maçta 9 gol yiyen bir takımımız vardı. Özellikle böyle bir psikolojide kazanmak çok değerli, çok önemli ve çok da güzel. Oyun olarak fazla bir şey söylemek istemiyorum. Nihayetinde mazeret demeyeceğim ama birtakım olaylar var. Ama önemli olan kazanmaktı. Güzeldi. Hazır olmayan oyuncularımız var. Onlar da hazır olduğunda daha iyi, daha etkin, daha pozitif bir takım olacağını düşünüyorum. Bunu da yapacağız inşallah' dedi.

KELEŞ: GOL YOLLARINDA EKSİĞİMİZ VAR

Giresunspor Teknik Direktör Hakan Keleş, maçı kaybettiklerinden dolayı üzgün olduklarını söylerken, 'Yine aynı şey başımıza geldi. 10'uncu dakikada duran toptan gol yedik. Tabii geriye düştükten sonra çıkartmak zor ama ikinci yarı inanılmaz bir oyun vardı. İstatistiksel olarak çok üstündük ama ceza sahasına kadar geldik, oradan içeri atamadık topu. Son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Değerlendirilmedi ama dediğim gibi gol yollarında biraz eksiğimiz var. Onları gidermek için çok çalışıyoruz. Biraz da stres var oyuncularda ama günden güne iyi giden bir oyunumuz var. Çalışacağız, geliştirdik oyunumuzu, biraz daha geliştireceğiz, daha iyi olacağız. Bakalım inşallah önümüzdeki hafta toparlarız' diye konuştu.

SPOR Aytemiz Alanyaspor ? GZT Giresunspor maçının ardından

SPOR Aytemiz Alanyaspor ? GZT Giresunspor maçının ardından

SPOR Aytemiz Alanyaspor ? GZT Giresunspor maçının ardından

SPOR Aytemiz Alanyaspor ? GZT Giresunspor maçının ardından
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Haber: SPOR Aytemiz Alanyaspor ? GZT Giresunspor maçının ardından - Haberler
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