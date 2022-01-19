GZT Giresunspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında 50 puanla lider Trabzonspor, 35 puanla ligin 14'üncü sırasındaki GZT Giresunspor ile karşılaştı. Karadeniz derbisinin yaşandığı maçta Covid-19 vakaları ve sakatlıklar nedeniyle değişen kadrolar dikkat çekti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadelede Alper Ulusoy düdük çaldı. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.

Soğuk hava şartlarının etkili olduğu Trabzon'da 1 haftadır aralıklarla süren kar yağışı gün içerisinde etkisini azalttı. Bordo mavili taraftarlar, hava sıcaklığı 3 derece olmasına rağmen takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerini aldı. Trabzonspor-GZT Giresunspor karşılaşmasının biletleri yüzde 78 oranında satıldı. Toplam 38 bin 742 adet bilet satışa çıkarken 30 binden fazla taraftar takımlarının yanında olmak için maça ilgi gösterdi.