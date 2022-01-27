GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor

GZT Giresunspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçından sonra oyunculara verilen izin bitti.

ANTALYA (İHA) - GZT Giresunspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçından sonra oyunculara verilen izin bitti. Lige verilen milli arayı kamp yaparak değerlendirmek isteyen Çotanaklar, Antalya'da toplandı.

Yeşil Beyazlılar bu sabah gerçekleştirdikleri antrenmanla Süper Lig'in 24. Haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı. Giresunspor'un Antalya kampı bir hafta sürecek.

Çotanaklar, 3 Şubat'ta Antalya'dan ayrılıp Konyaspor maçı için Konya'ya geçecek. - GİRESUN

GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor

GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor

GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor

GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor

GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor

GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Konyaspor, Antalya, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title