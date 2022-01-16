GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçının ardından - Hakan Keleş
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş'in konuşması Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş'in konuşması Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.