GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçının ardından - Hakan Keleş - Haberler Spor
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GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçının ardından - Hakan Keleş

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş'in konuşması Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş'in konuşması Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçının ardından - Hakan Keleş

GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçının ardından - Hakan Keleş

GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçının ardından - Hakan Keleş

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AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri
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GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş'in konuşması Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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