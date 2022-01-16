GZT Giresunspor Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı - Haberler Spor
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GZT Giresunspor Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı

GZT Giresunspor Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

GZT Giresunspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta duygusal anlar yaşandı.

GZT Giresunspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta duygusal anlar yaşandı. İki takımın futbolcuları maçın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ı andı.

Karşılaşma öncesi kısa bir süre önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu. Giresunsporlu oyuncular ayrıca takım fotoğraf çektirirken üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu 'Kalbimizdesin' yazılı tişört ile objektiflere poz verdi. Maçın 6. dakikasında da Giresunsporlu oyuncular topa sahipken meşin yuvarlağı Ahmet Çalık için dışarı attı. Bu esnada tüm tribünlerde 'Ahmet Çalık ölmedi, kalbimizde yaşıyor' tezahüratları yapıldı. İki takım oyuncuları da bu tezahürata alkışlarla destek verdi. - GİRESUN

GZT Giresunspor Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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GZT Giresunspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta duygusal anlar yaşandı.

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