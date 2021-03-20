GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüsün camı taşla kırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüsün camı taşla kırıldı

20.03.2021 23:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:14
GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüsün camı taşla kırıldı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen GZT Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüs, Samsun'un Çarşamba ilçesinde taşlandı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen GZT Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüs, Samsun'un Çarşamba ilçesinde taşlandı.

Alınan bilgiye göre, maçın ardından Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, Çarşamba ilçesinde taşlı saldırıya uğradı.

Otobüsün arka sağ tarafına isabet eden taşla, camı kırıldı.

Takım kaptanı Eren Tozlu'nun elinde isabet eden cam parçalarından dolayı kızarıklık oluştu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önemli almasının ardından takım başka bir otobüse nakledildi.

Takım ve taşlanan otobüs daha sonra kentten ayrıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Berrak Tüzünataç Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Ersun Yanal Halis Özkahya Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüsün camı taşla kırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 23:14:38. #1.16#
title