GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Süper Ligin 5. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Taraftarımız biraz üzülüyor ama bize inansınlar ve güvensinler. İyi yoldayız, iyi şeyler yapacağız." dedi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, rakipleri karşısında kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

İyi mücadele ettiklerini ancak gol pozisyonlarını değerlendirmede sıkıntılar çektiklerini belirten Keleş, şöyle devam etti:

"Öncelikle üzgünüz. 3 puan alıp taraftarımıza hediye etmek istiyorduk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir performans sergilediler. Oyun olarak maçın tamamına yakın üstündük. Geçen haftalardaki gibi sonuçlandırmalarda sıkıntılar çektik. Rakibe bir tane pozisyon verdik. İstatistik olarak bayağı üstündük ama sonuçlandıramadık. Günden güne gelişen bir oyunumuz var. Bugün bunu gördük. Taraftarımız biraz üzülüyor ama bize inansınlar ve güvensinler. İyi yoldayız, iyi şeyler yapacağız. Tek üzüntümüz onlara 3 puan getiremedik. Ama onu da sağlayacağız inşallah."

Keleş, defansif açıdan bazı şeyleri yerine oturttuklarına ancak gol sorunu yaşadıklarına işaret ederek, "5 maçta 6 gol yedik. Defansif olarak bazı şeyleri oturttuk. Pozisyonlara da giriyoruz ama değerlendirmede sıkıntılarımız var. Aşacağız, gol atacağız. Belki bir maçta 5 tane atacağız. Elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

İttifak Holding Konyaspor cephesi

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise genel anlamda takımının iyi mücadele ettiğini kaydederek, "İyi başladığımız bir lig vardı ilk 4 maçlık periyodda. Bunu devam ettirebilme adına Giresun'a gelmiştik. Burada Giresunspor'un da tam aksine 4 maçlık bir periyodu var negatif anlamda. Rakibimizin de bugün kendi sahasında bir reaksiyon göstermek isteyeceğini biliyorduk. Sonuçta buna bir yerde 'dur' demeleri gerekiyor. Takımım genel anlamda iyi mücadele etti." diye konuştu.

Giresun deplasmanında oynadıkları oyuna göre alınan bir puanın normal olduğunu belirten Palut, şunları söyledi:

"İki devrenin de başlarında oyun hakimiyeti bizdeydi. Ama devre ortalarından sonra Giresunspor agresifliğini sahada gördük. Pozisyon anlamında Giresunspor'a şans tanımadık. Bu, bizim için savunma anlamında pozitifti. Ama negatif olan kendi hücum standardımızın bugün, kendi pas sayımızın, pas oyunumuzun, ceza sahası girişimizin ve üçüncü bölge denemelerimizin altında kaldık. Bizim adımıza negatif yönümüz buydu. Sonuç olarak ben dengeli bir maç olduğunu ve oynadığımız oyuna bakarsak buradan bir puanın normal olduğunu düşünüyorum."

Palut, hafta içi Trabzonspor ile karşılaşacaklarını, hızlı bir şekilde bu maçın hazırlıklarına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.