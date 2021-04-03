GZT Giresunspor-İstanbulspor maçının ardından
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GZT Giresunspor-İstanbulspor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
GZT Giresunspor-İstanbulspor maçının ardından

TFF 1. Ligin 28. haftasında sahasında İstanbulspor ile golsüz berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, kalan 6 maçta alacakları 4 galibiyetin takımlarının Süper Lig'e yükselmesini sağlayacağını belirtti.

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TFF 1. Ligin 28. haftasında sahasında İstanbulspor ile golsüz berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, kalan 6 maçta alacakları 4 galibiyetin takımlarının Süper Lig'e yükselmesini sağlayacağını belirtti.

Ümit Şengül, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, galibiyet hedefiyle sahaya çıktıklarını, ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Ligin dinamik takımlarından birisi ile oynadıklarını ve zorlu karşılaşmadan aldıkları 1 puanın önemli olduğunu ifade eden Şengül, "Kazanılacak her puan bizim için önemli. Kalan 6 maçta alacağımız 4 galibiyet, bizim Süper Lig'e yükselmemizi sağlayacaktır. Ciddi rakiplerle oynayacağız. Her puan bizim için önemli. Giresun halkının bir hayali var. Elimizdeki bu fırsatı kimseye bırakmaya niyetimiz yok. İnşallah sezon sonunda hedefe ulaşacağız." diye konuştu.

Saffet Akbaş: "İkinci yarı baskılı oynamaya çalıştık ama olmadı"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş da güzel bir sahada, güzel atmosferde maçın oynandığını anlattı.

Her iki takımın da kazanma adına her şeyi yaptığını belirten Akbaş, "İlk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İkinci yarıda biraz daha baskılı oynamaya çalıştık ama olmadı. Oyuncularımı ve rakibimizi, ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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