GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro
AA, Atakan Çıtlak - Spor
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Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun konuşması GİRESUN - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-1 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun konuşması GİRESUN - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-1 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.