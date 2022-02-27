GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro - Haberler

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GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

AA, Atakan Çıtlak - Spor
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Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun konuşması GİRESUN - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-1 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun konuşması GİRESUN - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-1 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

AA / Atakan Çıtlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Göztepe, Spor, Haberler

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