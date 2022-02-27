GZT Giresunspor - Göztepe maçının ardından - Hakan Keleş
AA, Atakan Çıtlak - Spor
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GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in açıklaması GİRSUN - Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yenen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in açıklaması GİRSUN - Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yenen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.