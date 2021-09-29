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GZT Giresunspor galibiyete hasret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
GZT Giresunspor galibiyete hasret

44 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'de oynadığı 7 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan GZT Giresunspor, Göztepe deplasmanında 3 puan özlemine son vermek istiyor.

44 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'de oynadığı 7 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan GZT Giresunspor, Göztepe deplasmanında 3 puan özlemine son vermek istiyor.

GZT Giresunspor, 44 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 3 puan göremedi. Teknik Direktör Hakan Keleş'in öğrencileri 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 2 puan toplayabildi. Bu maçlarda 2 gol atabilen yeşil-beyazlılar, kalesinde ise 9 gol gördü. Giresunspor'un gol yemediği tek karşılaşma 5. haftada Giresun'da oynanan ve 0-0 sona eren Konyaspor müsabakası oldu. Bu hafta deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak GZT Giresunspor, İzmir'de Süper Lig'deki ilk galibiyetini almak ve önüne yeni bir sayfa açmak amacında. Göztepe maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren yeşil-beyazlılarda, son oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Souleymane Doukara dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Doukara'nın İzmir'de oynayıp oynayamayacağı yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak. - GİRESUN

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