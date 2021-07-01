GZT Giresunspor, Erzurum'da sezon hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları için oyuncular Erzurum'da toplandı.
Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş önderliğinde bir araya gelen sporcular, ilk antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.
GZT Giresunspor'un Erzurum kampı, 23 Temmuz'da sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf