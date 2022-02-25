Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı - Haberler
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Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı

AA, Gültekin Yetgin - Spor
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Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, sportif direktör Fatih Kavlak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, sportif direktör Fatih Kavlak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Fatih Kavlak ile bugün itibarıyla yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kulübe yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilen Kavlak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fatih, Spor, Haberler

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