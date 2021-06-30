GZT Giresunspor'da sezon hazırlıkları yarın Erzurum'da başlayacak

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıklarının yarın başlayacağı bildirildi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıklarının yarın başlayacağı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları için oyuncuların Erzurum'da toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk antrenmanın yarın saat 19.00'da Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

GZT Giresunspor'un Erzurum kampı, 23 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak