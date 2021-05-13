GZT Giresunspor'da savunma oyuncusu Sadi Karaduman takımdan ayrıldığını açıkladı
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GZT Giresunspor'da savunma oyuncusu Sadi Karaduman takımdan ayrıldığını açıkladı

GZT Giresunspor'da savunma oyuncusu Sadi Karaduman takımdan ayrıldığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'da savunma oyuncusu Sadi Karaduman, takımdan ayrıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'da savunma oyuncusu Sadi Karaduman, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sadi Karaduman, sosyal medya hesabından, kulübe ve taraftarlara veda mesajı yayımladı.

Sezon sonunda hedeflenen başarının yakalanmasından duyduğu mutluluğu ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, bunun gururuyla takımdan ayrıldığını belirtti.

Sadi Karaduman, yönetim kuruluna, takım arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Çok şükür ki hedefimize ulaşarak takımdan gururlu bir şekilde ayrılıyorum. Bu şampiyonlukta bu ailenin bir ferdi olmaktan, siz büyük Giresun taraftarının desteğini her zaman hissetmekten çok mutluyum. Bu şampiyonlukta emeği geçen, bize her imkanı sağlamak için çalışan başta başkanımız Hakan Karaahmet olmak üzere kulüp yöneticilerimize, kulüp personelimize, takım arkadaşlarıma, siz değerli büyük Giresun taraftarına ayrı ayrı teşekkür ederim. İstemeden kırdığım, üzdüğüm kimse varsa affola. Hakkınızı helal edin."

Sezon başında Atakaş Hatayspor'dan kadroya dahil edilen savunma oyuncusu, yeşil-beyazlı formayla 23 karşılaşmada görev yaparken, bir gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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