GZT Giresunspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GZT Giresunspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
GZT Giresunspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çotanak Spor Kompleksi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana, Yukatel Kayserispor maçında sakatlanan Souleymane Doukara katılmadı.

Kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, AA muhabirine, Göztepe karşısında 3 puan hedeflediklerini söyledi.

Önal, zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini aktararak, "Göztepe karşılaşması hazırlıklarına başladık. Rakibimiz önünde iyi bir oyun sergileyip, 3 puan ile sahadan ayrılan taraf olmayı hedefliyoruz. Oyuncularımıza güvenimiz tam. Bunu başarabilecek kadroya da sahibiz." ifadelerini kullandı.

AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri
İrfan Can, G.Saray maçındaki hatası hakkında suskunluğunu bozdu: Herkesin yiyebileceği bir gol

İrfan Can, G.Saray maçındaki hatası hakkında suskunluğunu bozdu: Herkesin yiyebileceği bir gol

 Attila Szalai gönülleri fethetti! Top toplayıcı çocukla duygusal diyalog

Attila Szalai gönülleri fethetti! Top toplayıcı çocukla duygusal diyalog

 Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın

Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Mehmet Topal Burak Yamantürk
Spor Alex Teixeira Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Abdullah Avcı Jerome Powell Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GZT Giresunspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 19:46:07. #1.12#