GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

TFF 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Muhteşem bir geri dönüşle maçı kazanmasını bildik.

Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar
Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek
Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek

TFF 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Muhteşem bir geri dönüşle maçı kazanmasını bildik." dedi.

Şengül, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kendileri açısından zorlu geçen bir 90 dakika oynadıklarını söyledi.

İlk yarıda yedikleri gole hemen reaksiyon gösterdiklerini ve golü bulduklarını aktaran Şengül, şöyle konuştu:

"Bizim için olmazsa olmaz maçlarından bir tanesiydi. 5 final maçımız vardı, bunlardan biri de Ankara Keçiörengücü maçıydı. Ciddiye aldığımız bir maçtı. Oyun inisiyatifini hep elimizde tuttuk. Gol yedik ve hemen reaksiyon gösterdik. Golü de bulduk. Muhteşem bir geri dönüşle maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçı kazanmayı sonuna kadar hak ettik."

Şengül, ligde final niteliğinde 4 maç oynayacaklarına vurgu yaparak, alacakları 2 galibiyetin kendilerini Süper Lig'e taşıyacağına inandıklarını belirtti.

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçında da galibiyet hedeflediklerini ifade eden Şengül, "Adana'dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Bu akşamki gibi istediğimiz oyunu sahaya yansıtırsak hedefimize ulaşmış oluruz." diye konuştu.

Hamdi Yılmaz: "Maçın hakkı beraberlikti ama olmadı"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise oyuna iyi başladıklarını, golü de bularak öne geçtiklerini aktararak, "Bugün Giresunspor açısından da, bizim açımızdan da önemli maçtı. Puan kaybına tahammülümüz yoktu. İlk yarı iyi başladık. Golü de bulduk. Yediğimiz kendi hatamızdan golle devre arasına 1-1 ile girdik." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, maçın ikinci yarısının son zamanlarına da kadar da ortada geçtiğini kaydederek, "Maçın hakkı beraberlikti ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızı, play off içerisinde kalmak istiyorsak kazanmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 22:23:24. #1.15#
title