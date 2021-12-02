GZT Giresunspor-Ankara Demirspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Ankara Demirspor'u 4-2 yenen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, bir üst tura yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, rakipleri karşısında ligde oynamayan ve az süre alan oyunculara şans verdiklerini belirtti.

Sakatlık olmadığı sürece de oyuncu değişikliğine gerek duymadığını aktaran Keleş, "Onların maç performansını yükseltmek için. Bir tek Erol Can'da sakatlık oldu. Onun değişikliğini yaptık. Dediğim gibi bir üst tura yükseldiğimiz için mutluyuz. Burada oyuncularımızın performansını görmek istedik. Bazılarından memnunum, bazılarından değilim tabii ki. Bunun değerlendirmesini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Keleş, Süper Ligin 15. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacaklarını anımsatarak, bu müsabakaya hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Aka: "Güzel bir müsabaka izlettiğimizi düşünüyorum"

Ankara Demirspor Teknik Sorumlusu Ersin Aka, GZT Giresunspor'un eski takımı olduğunu ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Aka, "Güzel bir müsabaka izlettiğimizi düşünüyorum. Özellikle ikinci golümüzün ardından, düşündüğümüz şeyleri yapmaya çalıştık. Ligde hiç süre almayan genç oyuncularımıza süre vermeye çalıştık." diye konuştu.

AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri

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