GZT Giresunspor, Alanyaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor
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GZT Giresunspor, Alanyaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor

GZT Giresunspor, Alanyaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, Kulüp Başkanvekili Nahid Yamak, lige verilen milli maç arasını eksiklerini giderme anlamında fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, Kulüp Başkanvekili Nahid Yamak, lige verilen milli maç arasını eksiklerini giderme anlamında fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Trabzonspor maçından sonra oyunculara verdikleri üç günlük izinin ardından ligin 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladıklarını aktaran Yamak, yaptığı açıklamada; "Süper Lig'de oynadığımız ilk üç maçta istediğimiz sonuçları alamadık. Bu karşılaşmalarda ortaya çıkan eksiklerimizin tespitini yaptık. Bu eksikleri gidermek için milli arayı fırsat olarak görüyoruz. Takımımız çalışmalarını teknik direktörümüz Hakan Keleş yönetiminde sürdürüyor. Milli maç arasını iyi değerlendirip, Alanyaspor maçıyla birlikte önümüze yeni bir sayfa açmak ve çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

Takımda eksikliği hissedilen bölgelere gerekli takviyeleri yapmak için de görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Yamak "Kadromuza iyi bir 10 numara ve bir sol kanat oyuncusu katmak istiyoruz. Gündemimizde bulunan isimlerle yaptığımız görüşmelerde önemli mesafe kat ettik. Bu transferleri kısa bir süre içerisinde bitirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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