GZT Giresunspor Akhisarspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

TFF 1. Lig'de 33. hafta tamamlanırken son haftaya girildi. Liderliği Adana Demirspor'a kaptıran GZT Giresunspor, Akhisarspor'u Traore, Balde ve Nalepa'nın golleriyle mağlup ederek puanını 67'ye çıkardı. Akhisarspor'un ise küme düşmesi kesinleşti. Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor arasında liderlik mücadelesi devam ederken ligin son haftası 3 takım için son derece çekişmeli geçecek.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk konuşan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Acısıyla tatlısıyla sezonun son maçına geldik. Bu takım çok büyük işler başardı. Sezon başı sıkıntılı süreçten geçtik. Transferimizi son anda açtık ve sonraları tekrar kapandı. Sınırlı kadroya rağmen çocuklar büyük başarılar elde ettiler. İnanılmaz özverili oynadılar. Yönetimimizle, oyuncularımızla, teknik kadromuzla ve çalışanlarımızla bu başarıyı hak ettik. İnşallah haftaya Tuzlaspor maçını alıp Süper Lig'e çıkacağız. Giresunspor bu işin peşini bırakmayacak. Bu işi önümüzdeki hafta netleştirip bu şehre şampiyon olarak geri döneceğiz" dedi.

Şengül, stada alınan seyircilerle ilgili, "Seyirci konusunda daha önce sağlık çalışanlarımızı davet ettik. Takımımızı desteklesinler diye. Adana Demirspor her hafta seyirci alıyor. Gözümüze sokarak bunu yapıyor. Bugün de tıklım tıklım maç oynadılar. Bizde ise seyircileri çıkardılar. Aynı uygulama onlarda yapılmadı" diye konuştu.

Akhisarspor cephesi

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu ise, "Öncelikle maçtan öncede söyledim. Statta tahminen 5 bin kişi vardı. Sokağa çıkma yasağı var. Bu 5 bin kişi nasıl geldi. Geçen hafta evimizde oynadık. 22 kişiyi maça sokamadık. Spor Bakanımız, Valimiz, Emniyet Müdürümüz mutlaka tutanak tutmuştur. Bu hafta içinde nasıl bir karar alınacak merak ediyorum. Bu 5 bin kişinin daha çok kişiye hastalık yayacağı için üzülüyorum. Küme düştük ama geçmişimiz başarılarla dolu. Yine aynı başarıları gösterip tekrar aynı lige çıkarız diye düşünüyorum. İki takım da mücadele etti ama Giresunspor kazandı. Tebrik ediyorum. Benim takımımdaki bütün futbolcular üzülüyor tabii. Hala nasıl 3-0 mağlup olduk diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı