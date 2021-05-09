GZT Giresunspor, 44 yıl sonra Süper Lig'de
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GZT Giresunspor, 44 yıl sonra Süper Lig'de

GZT Giresunspor, 44 yıl sonra Süper Lig'de
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenen GZT Giresunspor, 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenen GZT Giresunspor, 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan son hafta mücadelesinde Tuzlaspor karşısında Eren Tozlu ve Ibrahima Balde'nin golleriyle üç puanı hanesine yazdırarak puanını 70 yapan GZT Giresunspor, lider Adana Demirspor'un ardından averajla ikinci sıradaki yerini korudu ve Süper Lig'e çıktı.

Maçın bitiş düdüğüyle oyuncular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri büyük sevinç yaşadı.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den bu yana Süper Lig'e hasret kalmıştı.

TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana kesintisiz 7 sezondur bulunduğu ligde mücadele veren GZT Giresunspor, yalnızca 2016-2017 sezonunda ligi ilk 6 içerisinde 6'ncı sırada bitirerek play-off hakkı elde etmişti.

Bu sezon istikrarlı bir grafik sergileyen yeşil beyazlı takım, ligin son haftasında da hata yapmadı ve Adana Demirspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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