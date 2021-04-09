GZT Giresunspor: 0-5
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GZT Giresunspor: 0-5

Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN - Haberler | Spor
GZT Giresunspor: 0-5

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Murat Tuğberk CurbayESKİŞEHİRSPOR: Mehmet Uğur- Bartu Göçmen (Dk.85 Arda), Berkay Tanır, Bedirhan, Furkan Balaban, Selman (Dk.46 Utku), Doğukan, Furgan Polat, Uğur Can, Necati Atilla (Dk.46 Onur Arı), İbrahim Halil Öner.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Murat Tuğberk CurbayESKİŞEHİRSPOR: Mehmet Uğur- Bartu Göçmen (Dk.85 Arda), Berkay Tanır, Bedirhan, Furkan Balaban, Selman (Dk.46 Utku), Doğukan, Furgan Polat, Uğur Can, Necati Atilla (Dk.46 Onur Arı), İbrahim Halil Öner.GZT GİRESUNSPOR: Tolgahan- Sergen (Dk.46 Sadi), Hayrullah, Diarra, Kerem Kalafat, Sergio (Dk.55 Traore), Erol Can Akdağ, Nalepa (Dk.64 Mehmet Taş), Milinkovic, Eren Tozlu (Dk.55 Caner), Balde (Dk. 74 Himmet).GOLLER: Dk. 7 Eren Tozlu, Dk. 25 ve 71 Balde, Dk. 43 Hayrullah, Dk.88 Himmet (GZT Giresunspor)SARI KARTLAR: Sergen (GZT Giresunspor) KIRMIZI KART: Dk. 45 Milinkovic (GZT Giresunspor)TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği GZT Giresunspor'a 5-0 mağlup oldu.7'nci dakikada gelişen Giresunspor atağında, Kerem Kalafat'ın ceza sahasına ortasına Eren Tozlu, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.25'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Balde'nin şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.43'üncü dakikada Sergio'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topa dokunan Hayrullah takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.71'inci dakikada  ceza sahası dışında topla buluşan Balde sert vurdu, top ağlara gitti: 0-4.88'inci dakikada Himmet ceza sahası dışından vurdu : 0-5Karşılaşma GZT Giresunspor'un 5-0'lık galibiyeti ile bitti. 

- Eskişehir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 18:24:40. #1.16#
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