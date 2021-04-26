GZO Başkanı Karan: "Alan bazlı gelir desteğinin üreticilerin hesaplarına bir an önce yatırılmasını bekliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GZO Başkanı Karan: "Alan bazlı gelir desteğinin üreticilerin hesaplarına bir an önce yatırılmasını bekliyoruz"

GZO Başkanı Karan: 'Alan bazlı gelir desteğinin üreticilerin hesaplarına bir an önce yatırılmasını bekliyoruz'
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, 2020 yılı alan bazlı gelir desteği ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırılmasını beklediklerini belirtti.

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, 2020 yılı alan bazlı gelir desteği ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırılmasını beklediklerini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl mart ayında yapılan destek ödemesinin bu sene nisan sonu gelmesine rağmen gerçekleştirilmediğini ifade etti.

Alan bazlı gelir desteğinin üretici için can suyu niteliğinde olduğunu aktaran Karan, şunları kaydetti:

"Şu anda üreticilerin nakit paraya ihtiyaç duyduğu en önemli dönem. Alan bazlı gelir desteği ile üretici gübresini ve kimyasal mücadelede kullanacağı ilacını alacak, bahçelerinde zararlılara karşı mücadele gerçekleştirecektir. Fındık üreticisinin bu desteğe büyük ihtiyacı var. Koronavirüs salgınıyla tarımsal üretimin büyük önem kazandığı bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına gerekli talimatın verilerek, fındıkta alan bazlı gelir desteğinin üreticilerin hesaplarına bir an önce yatırılmasını dört gözle bekliyoruz."

Karan, Giresun'da 76 binin üzerinde üreticiye yaklaşık 160 milyon lira alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı
Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı
Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GZO Başkanı Karan: "Alan bazlı gelir desteğinin üreticilerin hesaplarına bir an önce yatırılmasını bekliyoruz" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:31:33. #1.14#

title