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GYODER ve KONUTDER'den "konut satış rakamları" değerlendirmesi

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, düşük faiz oranlarının konut satışlarında rekoru getirdiğini belirterek, "En önemlisi de hem vatandaşımız konut sahibi oldu hem de gayrimenkul sektörü zorlu bir dönemde büyük moral kazandı.

GYODER ve KONUTDER'den
14.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:35

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, düşük faiz oranlarının konut satışlarında rekoru getirdiğini belirterek, "En önemlisi de hem vatandaşımız konut sahibi oldu hem de gayrimenkul sektörü zorlu bir dönemde büyük moral kazandı." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı konut satış istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, satışların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 adetle rekor kırdığını anımsattı.

Konut satışlarındaki rekor artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunduğu kredilerin etkisinin çok yüksek olduğunu aktaran Kalyoncu, "En önemlisi de hem vatandaşımız konut sahibi oldu hem de gayrimenkul sektörü zorlu bir dönemde büyük moral kazandı." açıklamasında bulundu.

Gayrimenkul sektöründe, ertelenmiş taleplerin çok hızlı şekilde devreye girdiği bir süreçte olduklarını anlatan Kalyoncu, yılın ilk yarısında 624 bin 769 konut satışının gerçekleştiğini, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,5 artış yaşandığını aktardı.

Kalyoncu, hazirandaki artışla nisan ve mayıstaki sıkıntılı dönemin telafi edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hatta üzerine de çıkılmasıyla aslında 2020'de sektörün hedeflerini tutturmasının önü açıldı. Düşük faiz oranının devam etmesi durumunda, konut satışları yıl sonunda rahatlıkla 2019'u aşacaktır. İçinde bulunduğumuz atmosfer yeni projelerin daha büyük bir özgüvenle hayata geçmesini sağlayacak. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olarak 250 alt sektörü harekete geçiren gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir büyümenin yakalanmasını çok önemli buluyorum."

"Sektör beklentilerin üzerinde hareketlendi"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcılar Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut satış rakamlarındaki artışların, pandemi sürecinde durma noktasına gelen sektörün ne kadar hareketlendiğini kanıtladığını bildirdi.

Bakanlığın hayata geçirdiği desteklerin sektörü beklentilerinin çok üzerinde hareketlendirdiğini aktaran Elmas, normalleşmeye "V" şeklinde başladıklarını vurguladı.

Temmuza da çok iyi başladıklarını kaydeden Elmas, "Satışlar devam ediyor ve daha birkaç ay da bu hareketliliğin devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak kamu bankalarının destek paketini daha ne kadar devam ettireceği de kritik bir konudur. Çünkü bugün piyasayı hareketlendiren bu kampanyadır." açıklamasında bulundu.

Elmas, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilyaya dönük sektörlerle beraber, alımı ve ticareti teşvik edici çok güçlü mekanizmalar ilan etmesinin önemli bir ivme kazandırdığını anlattı.

Endişelerinin yerini ümide bıraktığını belirten Elmas, "Haziranın başından sonuna kadar çok ciddi bir insan hareketiyle, çok rafine, kararlı, almak için gelen bir kitleyle karşılaştık. Bu da bizim için oldukça iyi bir tabloydu." açıklamasında bulundu.

Elmas, bu ivmenin devam etmesi halinde eylül-ekimden itibaren yeni projelerle ilgili sektörden işaretler görülebileceğini bildirdi.

"Birinci el biraz daha teşvik edilmeli"

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, faiz oranı daha yüksek olmasına rağmen toplam satışların yüzde 70'ini ikinci el konutların oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu daha önce yarı yarıyaydı. Bizim hızlıca insanlarımızın tercihlerini birinci elden yana döndürmemiz lazım. Demek ki ortaya koyduğumuz mekanizma konut satışlarını hızlandırıyor ama birinci ele yeteri kadar pay vermiyor. O zaman bizim ilave bazı mekanizmalarla birinci eli daha cazip hale getirecek şeyler yapmalıyız. İnşaat sektörünü canlandırmamız için birinci eli teşvik etmemiz gerekiyor. Bu ne olabilir; bazı vergi indirimleri olabilir, üreticilerin ellerinde ofis ve ticari alan stoku var. Bunlar kampanyadan yararlanamıyor. Bunlara yönelik KDV indirimi olabilir. Bunlar için ayrı bir paket olabilir. Bir de faiz makasını biraz daha açmak olabilir. 0,64 değil de 0,54 faiz uygulanabilir."

Kaynak: AA

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